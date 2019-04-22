В Дагестане состоялся суд по делу о жестоком убийстве из-за долга

Махачкала, , 09:19 — REGNUM В Дагестане состоялся суд над двумя местными жительницами, обвиняемыми в убийстве своей знакомой и разбое. По версии следствия, девушки преступили закон, чтобы украсть у жертвы драгоценности и не возвращать ей долг в размере 28 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM 22 апреля сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Установлено, что в мае 2016 года обвиняемые пришли домой к потерпевшей, напали на неё и несколько раз ударили по голове кирпичом. Затем подсудимые надели на голову жертвы полиэтиленовый пакет и стали её душить, продолжая наносить удары. От полученных травм хозяйка квартиры скончалась на месте.

После этого, как установило следствие, злоумышленницы обыскали комнату убитой и вынесли оттуда ювелирные изделия общей стоимостью свыше 1,2 млн рублей. Однако как-либо распорядиться похищенным они не успели, поскольку были задержаны знакомым потерпевшей прямо на месте преступления.

Решением присяжных заседателей одна из обвиняемых признана виновной в совершении убийства и разбое, вторая — полностью оправдана. Суд с обсуждением последствий вердикта состоится 23 апреля 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за убийство женщины ради драгоценностей таксист из Дагестана был приговорён к 15 годам колонии строгого режима. Установлено, что в августе 2017 года преступника привлекли золотые украшения клиентки. Заранее узнав место проживания жертвы и её распорядок дня, таксист в январе 2018 года напал на потерпевшую в её собственной квартире. Злоумышленник зарезал хозяйку, после чего похитил золотые украшения, а также серебряные столовые приборы общей стоимостью около 260 тысяч рублей.