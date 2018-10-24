Таксист из Дагестана приговорён к 15 годам тюрьмы за жестокое убийство

Махачкала, , 10:38 — REGNUM В Дагестане вынесен приговор местному жителю, совершившему жестокое убийство женщины. Подсудимый получил 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе Верховного суда республики.

Установлено, что в августе 2017 года злоумышленник, работавший таксистом, несколько раз подвозил местную жительницу и обратил внимание на её золотые украшения. В декабре того же года мужчина проследил за своей клиенткой и узнал место ее проживания и распорядок дня.

16 января 2018 года подсудимый надел перчатки и маску и, заклеив глазок на двери соседей, подкараулил, когда жертва выйдет из своей квартиры. Мужчина толкнул её обратно в помещение и нанёс удары ножом в область лица и шеи потерпевшей, от которых она скончалась.

После этого преступник похитил золотые колье и браслет общей стоимостью около 196 тыс. рублей, а также обнаруженные в квартире серебряные столовые приборы стоимостью около 65 тыс. рублей. Все это он впоследствии продал за 80 тыс. рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане будут судить 16-летнего парня за убийство пожилой женщины из корыстных побуждений. Следствием было установлено, что молодой человек 18 марта 2018 года в селе Ясная Поляна Кизлярского района Дагестана похитил три тысячи рублей из сумки своей 70-летней родственницы.

Однако на этом он не остановился. Вечером того же дня злоумышленник поехал в село Коллективизатор к этой пожилой женщине. Попросившись остаться на ночлег, он нанес ей множественные удары ножом. После этого несовершеннолетний похитил шесть тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Женщина спустя несколько дней скончалась в больнице. Подростку согласно уголовному кодексу РФ грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.