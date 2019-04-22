«Эротический Mass Effect»: Subverse собрала на Kickstarter $1,2 млн

Лондон, , 09:26 — REGNUM Эротическая игра Subverse, пародирующая самые известные проекты в научно-фантастическом сеттинге, собрала $1,2 млн на краудфандинговой площадке Kickstarter менее чем за месяц. При этом изначально разработчики хотели собрать всего лишь $129 тыс., сообщается на официальной странице проекта на Kickstarter.

Благодаря поддержке 30 тыс. вкладчиков разработчикам удалось реализовать практически все запланированные цели проекта: добавить в игру всех доступных персонажей, сделать полноценную озвучку, улучшить анимацию и даже создать мангу о приключениях персонажей игры. Единственная недостигнутая цель — сбор одного миллиона евро. При достижении этой цели все вкладчики получат Warchest — сундук с дополнительным контентом, а также улучшенную и «отполированную» игру.

Subverse совмещает в себе такие жанры как: тактический шутер, визуальная новелла и космическая аркада. В ней игрок будет управлять космическим кораблём, командой которого являются исключительно молодые женщины. Игроки сразу же окрестили её «эротическим Mass Effect». Ранее студия StudioFow (разработчики игры) занималась созданием 3D-видео эротического содержания и большинство своих наработок использовала для создания Subverse.

Напомним, что ранее разработчики из Cyan World начали собирать деньги на создание своей новой игры Firmanent при помощи Kickstarter. Цель кампании — сбор $1,285 млн. Разработчики обещают, что их новый проект станет игрой с интересным сюжетом, сложными головоломками и поддержкой устройств виртуальной реальности.

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