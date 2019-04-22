В Екатеринбурге защитники ДК «Химмаш» просят мэрию ускориться

Екатеринбург, , 07:03 — REGNUM В Екатеринбурге защитники дворца культуры «Химмаш» снова вышли на улицу. Они требуют сохранить здание, провести его реконструкцию и перевести здание из частной собственности в муниципальную, сообщает издание Накануне.Ru.

Сейчас здание находится в собственности компании «AVS Group», которую возглавляет депутат областного Заксобрания Валерий Савельев. Здание было передано частникам в начале «нулевых» годов. Как отмечают его защитники, с тех пор оно постепенно разрушается. В начале 2018 года стало известно о планах компании снести нынешнее здание и построить на его месте квартал, в котором часть площадей отдать под нужды творческих коллективов.

Жители района выступили резко против сноса здания. После огласки в СМИ ситуацией заинтересовались чиновники города и Свердловской области. Нынешний глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что здание заберут у частника. Примерный срок передачи был назван — 20 марта. Но пока этого не сделано и граждане опасаются, что время уходит.

На митинге-концерте выступления творческих коллективов Химмаша сменялись выступлениями членов инициативной группы под названием «Живи, наш ДК Химмаш». Граждане выражали обеспокоенность судьбой здания и просили ускорить его передачу муниципалитету.

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