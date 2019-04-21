Понтифик понадеялся на мир в Ливии, Сирии и Йемене в пасхальном обращении

Ватикан, , 14:25 — REGNUM Надежду на то, что на Ближнем востоке, в Ливии, Сирии, Йемене и африканских странах установится мир, что страдания народа Венесуэлы облегчатся, а ситуация на Украине будет урегулирована, высказал папа Римский Франциск в своем традиционном пасхальном обращении Urbi et orbi («Граду и миру»), произнесенном 21 апреля с балкона главного католического собора — базилики Святого Петра.

Папа Франциск, сказал в своей речи, что Христос жив и остается с людьми, не оставляя их перед лицом испытаний.

«Пусть это служит надеждой для сирийского народа, ставшего жертвой затянувшегося конфликта», — сказал понтифик.

Также Римский папа отметил, что взгляды католической церкви направлены на Ближний Восток, туда где сохраняются трения и разногласия.

«Особая молитва за народ Йемена, особенно детей, страдающих от голода и войны. Пусть перестанет проливаться кровь в Ливии, где в последние недели снова начали гибнуть люди», — заявил папа Франциск.

Кроме этого глава католической церкви пожелал в праздник Пасхи населению восточной Украины, переживающему конфликт, найти примирение.

«Пусть радость от Воскресения наполнит сердца тех жителей американского континента, кто страдает от последствий сложных экономических и политических условий, особенно венесуэльского народа», — подчеркнул папа Римский.

Кроме этого, папа Франциск упомянул в своей речи Буркино-Фасо, Камерун, Мали, Нигерию, Нигер, Никарагуа, а также Южный Судан и Судан.

И ещё папа Римский напомнил, что Пасха является временем, когда Господь убирает с нашего пути все твердые камни и призвал людей верить и надеться.

Напомним, сегодня, 21 апреля, католическая церковь отмечает главный христианский праздник пасху Христову, день, в который, согласно Евангелию, Иисус Христос восстал из мертвых и этим дал всем людям надежду на вечную жизнь. В России в этот день православные христиане отмечают Вербное воскресенье.