«Лидеры России» проведут мастер-классы в рамках проекта «Моя родная школа»

Москва, , 18:51 — REGNUM В субботу, 20 апреля открылся проект «Моя родная школа», инициированный Клубом Лидеров России «Эльбрус», объединяющим победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

В рамках проекта участники клуба проведут мастер-классы для старшеклассников в своих родных школах и расскажут о том, как можно построить карьеру.

С 20 апреля пройдет первая волна мастер-классов в рамках проекта «Моя родная школа». Финалисты конкурса «Лидеры России» разных лет приедут в школы, где они сами учились, и расскажут ученикам 9−10 классов о том, как построить карьеру и развиваться в профессиональной сфере и поделятся своими секретами успеха. Всего организаторами проекта запланировано 3 волны таких мастер-классов: 20, 27 апреля и 18 мая.

«Отмечу, что для финалистов конкурса «Лидеры России» одним из обязательных заданий было проведение открытого урока в школах. Они должны были не просто рассказать о секретах успеха, но подать материал в доступной и интересной форме, замотивировать учащихся. Этот опыт полезен не только для школьников, но и для самих финалистов. Теперь формат будет постоянным. Благодаря проекту «Моя родная школа» старшеклассники смогут больше узнать об инструментах, которые помогут им строить свою карьерную траекторию. Самое ценное, что делиться секретами профессионального развития с ними будут опытные управленцы», — отметил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Для финалистов конкурса «Лидеры России» этот проект — способ вернуться в место, где прошла большая часть их детства, в новом качестве. Способ сказать «спасибо» родной школе. Логика мастер-класса построена на том, что все тезисы о профессиональном развитии подкрепляются конкретными примерами из реальных жизненных ситуаций. Такой практико-ориентированный подход, надеемся, будет очень востребован у старшеклассников», — пояснила автор проекта «Моя родная школа», победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 годов Вероника Прищепа.

Проект «Моя родная школа» реализуется при поддержке «Российского движения школьников». Инициированный Клубом лидеров «Эльбрус», он направлен на то, чтобы помочь школьникам определиться с вектором собственного развития после получения аттестата. Опытные профессионалы в интерактивном формате поделятся опытом, знаниями, расскажут о своих ошибках и достижениях, чтобы тем самым мотивировать учащихся на личностный рост и самореализацию.

Наставники конкурса «Лидеры России» поддержали эту инициативу «Эльбруса». Так, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин уже посетил свою родную школу №7 в подмосковной Лобне и выступил с мастер-классом перед учащимися.

«Такие инициативы нужно поддерживать. Сегодняшние школьники — это завтрашние специалисты, это наше будущее. Когда я выступал с мастер-классом, то получил очень позитивный отклик — ребятам было интересно, они задавали вопросы и были вовлечены в обсуждение. У них много оригинальных идей, они по-другому смотрят на мир, и наша задача сейчас — помочь им найти свой профессиональный путь, построить успешную карьеру и самореализоваться. То, что финалисты «Лидеров России» — уже состоявшиеся руководители — готовы их направлять и консультировать, это большой шаг», — прокомментировал проект Михаил Мишустин.

Для учеников, принявших участие в мастер-классах, будет объявлен конкурс видеороликов на тему «Я и моя школа через 10 лет…». Авторы лучших роликов получат возможность пройти тестирование «Карьерный потенциал» и получить персональную консультацию от экспертов в области профориентации и карьеры. Это позволит школьнику задать все интересующие его вопросы относительно дальнейшего профессионального развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

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