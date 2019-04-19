Оптимизацией восьми школ в Орловской области заинтересовался СК

Орел, , 21:41 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета Орловской области начало доследственную проверку информации о закрытии школ в Покровском районе региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в пресс-службе ведомства.

Сообщение о протестах жителей района против оптимизации школ, которая предусматривала в том числе полное закрытие учреждений, появилось в эфире телеканала. Родители школьников жаловались на аварийное состояние поселковых дорог, по которым детей предлагается возить ежедневно в школы после закрытия местных учебных заведений.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку законности действиям лиц, в компетенцию которых входят вопросы, свеянные с организацией этого процесса», — сообщили в СК.

Отметим, ранее местные СМИ сообщили о планах властей закрыть в Покровском районе сразу восемь школ, в каждой из которых учатся около 30 детей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители села Победное Залегощенского района выступили против закрытия местной средней школы. Детей предлагалось возить в другую школу за десять километров — по разбитой дороге.

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