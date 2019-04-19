Президент Италии: решить проблему мигрантов можно только на уровне ЕС

Рим, , 16:15 — REGNUM Решить проблему мигрантов можно только усилиями всего Евросоюза, заявил в пятницу, 19 апреля, в интервью Politique Internationale президент Италии Серджо Маттарелла, передает информагентство ANSA.

Именно эта задача станет одной из основных в работе нового состава Европарламента, выборы которого состоятся 26 мая, сказал формальный глава итальянского государства.

Сейчас многие страны Евросоюза демонстрируют «отсутствие солидарности», что в немалой степени связано с приближением выборов, считает Маттарелла.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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