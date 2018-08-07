Военные игры для «оружейников»

Красногорск, , 10:37 — REGNUM

IV Армейские международные игры (АрМИ) начались 28 июля в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Состязания еще проходят на территории 7 стран и продлятся до 11 августа.

В нынешнем году это событие федерального, и даже международного масштаба, привлекло 189 команд из 32 стран. По сообщению Минобороны РФ, самые многочисленные команды представили КНР, Иран, Казахстан и Белоруссия. Российская сборная выступает в 27 конкурсах военных игр, китайские военнослужащие участвуют в 22 конкурсах, команды из Казахстана и Ирана — в 17 конкурсах, из Белоруссии — в 16.

В рамках игр предстоит проводятся 28 конкурсов: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Авиадартс», «Десантный взвод», «Морской десант», «Кубок моря», «Глубина», «Мастера артиллерийского огня», «Мастер-оружейник», «Чистое небо», «Уверенный прием», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Безопасная среда», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Страж порядка» и «Военное ралли».

Министр обороны России Сергей Шойгу поприветствовал гостей и участников игр. В начале своей речи он озвучил обращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям АрМИ:

«Важно, что эти масштабные, зрелищные соревнования становятся хорошей традицией. С каждым годом они привлекают все большее число военнослужащих из России и зарубежных стран, представляют им прекрасную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твердость характера, умение работать в команде».

От себя министр выразил уверенность, что игры позволят выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить доверие и партнерство между государствами и сдружить народы.

Впервые армейские игры прошли в 2015 году по инициативе руководства российского министерства обороны. Тогда основными целями мероприятия ведомство назвало повышение боеспособности российской армии и укрепление международного военного сотрудничества.

В России разнообразные военные игры достаточно популярны. Начиная с Всемирных военных игр, последние из которых прошли в 2017 году в Сочи, и заканчивая военными играми разнообразных организаций — таких, как «Федерация военно-тактических игр», или «Федерация военно-тактической подготовки». В некоторых регионах, особенно ориентированных на оборонную промышленность, руководство задумывается об открытии своих специализированных площадок для проведения подобных мероприятий.

Так, например, в Тульской области сейчас рассматривают возможность запуска программы по развитию военно-тактических игр в регионе. Для этого планируется привлечь федерации по военно-тактическим подготовкам и использовать имеющийся на территории области полигон.

Директор ГУДО ТО «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» Александр Дворников считает очень важным для властей региона грамотно и системно организовывать подобные мероприятия.

«В мае этого года игра Страйкбол (командная игра, в которой используются макеты игрового оружия и экипировка, максимально точно копирующие боевые прототипы, поражающим элементов являются пластиковые шары весом от 0,12 до 0,48 гр) был официально включен во всероссийский реестр спортивных дисциплин. Молодежь лучше приучать к организованному спорту, в том числе и военным дисциплинам, поэтому считаю особенно важным подготавливать специализированные площадки для тренировок и военных игр. Если бы власти не прислушивались к нашему мнению — все эти игры так бы и оставались на «стихийных» заброшенных территориях, как это пока происходит в области. Подобный вариант имеет много минусов: необорудованные территории — это всегда «ничейная» земля, там могут образоваться свалки мусора, там негде хранить качественный спортивный инвентарь. Коммерческие площадки не проводят масштабные мероприятия, а также не несут социальной и обучающей нагрузки. Поэтому сейчас идет речь о создании регионального центра военно-тактической подготовки в Тульской области, чтобы потомки героев войны смогли показать на что способны».

Как утверждают инициаторы, создание такого регионального центра позволило бы обеспечить выполнение социальной нагрузки (по взаимодействию с детскими домами, подростково-юношескими организациями, государственными организациями, подразделениями Росгвардии, юнармейцами, Суворовским училищем и др). Также полигоны закрытого типа под проведение командных военно-тактических игр планируют открыть и в Тульском филиале патритического парка «Патриот».

Эксперты также отмечают возможность объединения военно-спортивного и туристического кластера в Тульской области. Специалист АНО «Институт региональной экспертизы» Данил Шишкин уверен, что Тульская область обладает всеми возможностями для развития данного направления:

«Тула сможет предложить пострелять из любого российского оружия, поездить на современной боевой технике, освоить мастерство древнего оружия, посетить реальное производство стрелкового оружия и ощутить его в собственных руках. Можно соединить и оружейный и спортивный туризм, создать уникальные туристические туры, которые не предложит никто в мире. В Тульской области для этого всё есть, не зря здесь находятся крупнейшие оборонные предприятия страны. Главной сложностью на сегодняшний момент является необходимость договориться с федерациями по проведению разнообразной военно-тактической подготовки. Зачастую у них множество внутренних «междоусобных войн», и чтобы проект не пострадал, надо изначально очень чётко ставить границы. Радует, что глава региона на это способен».

Учитывая, что тульский губернатор Алексей Дюмин лично интересуется армейскими и военными играми, присутствовал на церемонии открытия игр АрМИ за все три года их существования, есть все основания утверждать, что «большим стрельбищам» в Тульской области быть.