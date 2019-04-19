Пчёлы с крыши Нотр-Дама успешно пережили пожар

Париж, , 08:11 — REGNUM Пчеловод из Нотр-Дама рассказал, что ему звонят со всего мира, люди беспокоятся о судьбе пчёл собора Парижской Богоматери, улья которых расположены на крыше соборной ризницы, передает BFM TV.

Николя Жант, пчеловод, который ухаживает за ульями Нотр-Дама, успокоил всех, сообщив, что около 200 тыс. пчёл парижского собора «пережили пожар», обрушившийся на Нотр-Дам-де-Пари вечером 15 апреля.

«Пчелы живы. До недавнего времени у меня не было никаких новостей. Сначала я думал, что три наших улья сгорели, но потом я увидел на спутниковых снимках, что это не так, и в пресс-службе собора подтвердили, что пчёлы влетают и вылетают из ульев», — заявил Николя Жант.

По его словам, многие люди звонили из США, ЮАР, Японии, а также стран Европы и Южной Америки с одним вопросом: живы ли пчёлы Нотр-Дама?

«В случае пожара пчёлы «наедаются» мёдом и защищают королеву. Этот вид пчёл не покидает улья. У них нет лёгких, но дым усыпляет их», — пояснил пчеловод, который надеется увидеть своих пчёл на следующей неделе.

Напомним, улья на крыше собора Парижской Богоматери появились в 2013 году. Ежегодно каждый улей может производить около 25 литров мёда. Часть мёда идет на продажу, а из воска делают свечи.