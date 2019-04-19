На юго-западе Китая было найдено 140 кг наркотиков в грузовике с бананами

Гуйян, Китай, , 06:26 — REGNUM Полиция провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая изъяла более 130 кг метамфетамина и 10 кг героина после задержания грузовика, перевозящего бананы, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Один подозреваемый был арестован в результате действий полиции по борьбе с наркотрафиком, которые были предприняты ранее в апреле, сообщили в общественном бюро общественной безопасности города Тунжэнь.

В полиции сообщили, что после получения наводки о том, что злоумышленниками планируется контрабанда наркотиков таким способом, на станции технического обслуживания был по горячим следам задержан грузовик. Все наркотики был запакованы в 2,6 тыс. коробок с бананами. Расследование продолжается.

Ка сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая было задержано шестеро наркоторговцев с 15 кг метамфетамина. Именно через Юньнань в Китай попадает до 80% всех наркотиков.

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