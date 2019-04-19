Учёные обнаружили единые корни у жителей Якутска, Пскова и Новгорода

Якутск, , 05:37 — REGNUM Якутяне произошли от той же этнической группы, что и жители Псковской и Новгородской областей. К такому предположению пришли учёные, исследовавшие связи между разрозненными группами этнических русских, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что по мнению российских и зарубежных учёных население Якутска, Пскова и Новгорода, скорее всего, имеет единые генетические корни, рассказала научный сотрудник Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Екатерина Носкова, пишет «Российская газета». Эта версия появилась благодаря специально разработанной для поиска оптимальной демографической истории программе, которая находит представителей единой популяции по данным геномов. Благодаря ей учёные проследили родственные связи между несколькими разрозненными группами этнических русских, живущих в разных частях страны.

Исследованию были подвергнуты геномы 204 разных популяций, живущих в России, а также образцы ДНК северных народов страны. После их анализа выяснилось, что жители Якутии, Новгородской и Псковской областей, скорее всего, входили в одну популяцию, размер которой был менее 2 тыс. человек. Предки народа саха предположительно отделились от этой группы около семи тысяч лет назад, жители Новгорода и Пскова — примерно 1200 лет назад.

Целью исследованию было найти методы борьбы с генетическими болезнями, которые чаще всего встречаются у народов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, якутские учёные открыли новую генетическую болезнь, от которой большинство детей умирает в раннем возрасте. Заболевание назвали «Мукополисахаридоз-Плюс», оно характеризуется тем, что у человека в раннем возрасте обнаруживаются нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, анемия, поражение почек и задержка психомоторного развития. Способов лечения этой болезни пока нет, но она уже внесена в международный регистр наследственных заболеваний.