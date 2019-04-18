Мэр Варшавы обещает ввести «секспросвет» в школах

Варшава, , 19:24 — REGNUM Президент (мэр) польской столицы Рафал Тшасковский, выступая в эфире радио Zet пообещал выполнить обязательства, взятые им на себя в феврале, когда он подписал ЛГБТ-декларацию.

В частности, с сентября в варшавских школах в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будут введены уроки сексуального просвещения.

Также мэр сообщил, что сейчас ведутся консультации по учреждению должности уполномоченного по делам ЛГБТ-сообщества.

Что касается запланированного на июнь «парада равенства» (гей-парада) в Варшаве, Тшасковский не только пообещал ему своё покровительство, но заявил, что лично примет участие в параде.

По словам мэра, в городе будут работать курсы переподготовки для школьных учителей, которые будут вести уроки «секспросвета». По его мнению, «учителя должны знать, как ребенок развивается, а не как научить детей мастурбации».

«Окончательную программу разработают наши специалисты. Посмотрим, готовы ли мы к сентябрю. Мы готовим эти классы, мы хотим их представить, … мы хотим, чтобы все знали, что эти уроки абсолютно добровольны, и в этих уроках нет ничего такого, на что мог бы не согласиться светский поляк», — цитирует слова мэра польское издание «В политике».

В подписанной Тшасковским в феврале ЛГБТ-декларации, кроме введения «секспросвета» в школах и учреждения должности уполномоченного по делам ЛГБТ-сообщества, содержатся требования создания условий для безопасного общежития лиц нетрадиционной ориентации, а также содействия «художественной свободе».

Напомним, что Польша считается одной из самых религиозных стран в Европе. По опросам общественного мнения, верующими себя считают около 80% поляков.