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Писателя Дмитрия Быкова, находящегося в коме в Уфе, перевезут в Москву

Общество

Состояние Быкова стабильно тяжелое

Москва, 18 апреля 2019, 17:30 — REGNUM  Писателя Дмитрия Быкова, который был экстренно госпитализирован в Уфе, решено перевезти для дальнейшего лечения в Москву. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад Быков летел в Уфу из Екатеринбурга и ему стало плохо в самолете на подлете к городу. В Уфе он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Там его ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Родственники Быкова решили перевезти его на лечение в Москву. В Уфу приехала группа медиков из московской клиники имени Бурденко, которые будут следить за состоянием пациента при транспортировке.

По словам Забелина, состояние Быкова остается стабильно тяжелым. Инсульта у него не было, мозговое кровообращение в норме, нарушений в центральной нервной системе тоже нет. Однако диагноз Быкова знают только его родственники.

Читайте развитие сюжета: Скворцова: Состояние Дмитрия Быкова оценивается как стабильно тяжелое

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