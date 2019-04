Самолёты и сражения в воздухе: в Fortnite появился новый игровой режим

Кэри, США, , 16:56 — REGNUM На официальном российском YouTube-канале игры Fortnite вышел трейлер нового обновления. Оно называется «Воздушный бой» и позволяет игрокам сражаться, управляя самолётами.

«Сражайтесь в небе! В игре появился режим «Воздушный бой»: участвуйте в парных сражениях и выполняйте испытания, чтобы получить в награду четыре бесплатные обёртки», — гласит описание к ролику.

Воздушные сражения позволяют игрокам управлять самолётом. Главная цель — сбить аппарат соперника и самому не коснуться земли. При этом с неба постепенно будет опускаться «Буря», заставляя самолёты геймеров летать всё ниже и ниже. Принимать участие в играх этого режима можно только вдвоём.

Напомним, что ранее член королевской семьи Великобритании Генри Чарльз Альберт Дэвид (принц Гарри) высказался за отмену популярной видеоигры Fortnite. По словам принца, эта игра создана для того, «чтобы вызывать зависимость». Таким же образом член королевской семьи высказался и о социальных сетях, сравнивая их с алкогольной и наркотической зависимостью.

Читайте ранее в этом сюжете: Lucasfilm работает над проектом по Star Wars: Knights of the Old Republic