Санкт-Петербург, , 21:39 — REGNUM

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству это исковое заявление, сообщили 17 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, после того, как Шнуров во время шоу «Z+» неоднозначно высказался о Москве, Андрей Разин предложил деньги тому, кто разобьет лицо солисту группы «Ленинград», а также пообещал защиту этого человека в суде. В ответ адвокаты Шнурова обратились в прокуратуру и следственные органы Москвы с просьбой проверить высказывания Разина и привлечь его к ответственности за призыв к расправе.

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Как заявляет в своем иске в суд продюсер Разин, в ток-шоу на канале «Зенита» гражданин Шнуров допустил оскорбительные высказывания в отношении столицы Российской Федерации, города-героя Москвы. По мнению истца, они являются дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе.

Форма высказываний Шнурова также является оскорбительной для человеческого достоинства и общественной нравственности, полагает Разин, что свидетельствует о явном неуважении к обществу, государству и Конституции. Как считает истец, слова Шнурова о Москве не могут считаться выражением свободы слова.

Разин просит суд обязать АО «Футбольный клуб «Зенит» удалить с портала канала «Z+» запись ток-шоу с участием Шнурова и принять меры по удалению записи этой передачи и ее фрагментов вообще из интернета, а также разместить на своем сайте официальную позицию клуба в отношении ток-шоу и высказываний Шнурова от 25 марта 2019 года.

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Предварительное судебное заседание по иску «Разин против «Зенита» назначено на 23 мая 2019 года.

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