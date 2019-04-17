Журналист Первого канала Илья Костин умер в возрасте 39 лет

Москва, , 20:51 — REGNUM Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в возрасте 39 лет. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил председатель Союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов. Затем информация была подтверждена пресс-службой Первого канала.

«Беда, которая коснулась нас всех на Первом канале. Не стало нашего коллеги, корреспондента Ильи Костина», — сказано в сообщении на сайте Первого канала.

Работники канала выражают соболезнования родным и близким Костина. Отмечается, что Костин был безмерно тактичным, талантливым, интеллигентным и очень тонким человеком.

Кусов рассказал, что умер журналист Костин от онкологического заболевания.

Известно, что Костин родился во Владикавказе. Он сотрудничал со многими телеканалами, а в июне 2003 года перешел работать на Первый канал. Костин освещал военные конфликты в Чечне и Ираке, террористический акт на Дубровке и в московском метрополитене.