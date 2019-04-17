Ростов-на-Дону, , 16:02 — REGNUM

В Ростовской области число жертв нападения клещей всего лишь за неделю увеличилось почти вдвое. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, передаёт ИА REGNUM 17 апреля.

Клещ (cc)makamuki0

Так, к медикам за помощью обратился 291 человек. Большинство из них — 128 человек — дети в возрасте до 14 лет. Лидерами по клещевой атаке стали Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Неклиновский, Сальский и Песчанокопский районы.

Вместе с тем специалисты указали на то, что насекомые, собранные на территории урочища «Щепкино» в Ростове-на-Дону и в окрестностях с населённым пунктом Куйбышево, являются переносчиками боррелий.

Стоит отметить, что за последнее время по числу жертв нападения клещей от Ростовской области практически не отстаёт Свердловская. В этом регионе нападению клещей подверглись уже 194 человека.

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