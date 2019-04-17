Разработчики Stormdivers сомневаются в успехе собственной игры

Хельсинки, , 16:31 — REGNUM Разработчики из Housemarque признались, что не уверены в успехе своей новой игры под названием Stormdivers. Ключевую роль в их неуверенности сыграл успех Fortnite, PUBG и Apex Legends, сообщает VG 24/7.

Stormdivers должна была стать новым проектом в жанре Battle Royale («Королевская битва») со своими особенностями. Теперь глава Housemarque Илари Куиттинен признаётся, что релиз Apex Legends оставил их игру без уникальных составляющих — Stormdivers первой должна была принести в жанр систему классов и маневренность в геймплее. После успешного релиза игры-конкурента Housemarque приходится адаптироваться и менять свои первоначальные наработки.

Глава студии боится, что их проекту может просто не хватить контента, чтобы заинтересовать игроков на фоне такой сильной конкуренции. Тем не менее над Stromdivers трудится команда из всего лишь 15 человек, а основная часть коллектива разрабатывает пока неанонсированную игру. Илари Куиттинен считает, что ситуация со Stormdivers, как минимум, научит всю студию тому, как нужно лучше конкурировать на рынке многопользовательских игр.

Релиз Stormdivers должен состояться в 2019 году. Разработчики позиционируют свой проект как «игровой опыт новой эры». В ходе матчей геймерам предстоит выживать на таинственном острове, выполненном в футуристической стилистике. Как отмечают создатели игры, задачей игроков станет не только «пережить» соперников, но и спастись с острова, полного многочисленных угроз для жизни.

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