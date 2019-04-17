Китайского киберспортсмена наказали за шутку во время трансляции матча

Чэнду, Китай, , 14:06 — REGNUM В соцсетях обсуждают историю профессионального геймера Overwatch, которого руководство команды наказало за неуместную шутку. Некоторые пользователи решили, что молодого человека просто неправильно поняли.

Член команды Chengdu Hunters, известный под ником YangXiaoLong, пошутил во время одной из онлайн трансляций. Во время совместной игры с известной стримершей Aspen из США он написал, что его товарищ по команде назвал её «его второй женой». Впоследствии пользователи предположили, что он неправильно употребил английское слово wife.

Стоит отметить, что поклонники Aspen не обратили внимания на шутку YangXiaoLong, однако многие китайские пользователи назвали молодого человека невоспитанным. В итоге руководство его команды заявило, что прогеймер получил выговор и подобного больше не повторится.

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Ранее ИА REGNUM собщило, что искусственный интеллект обыграл профессиональных киберспортсменов в в Dota 2. Известная команда ветеранов OG была побеждена системой OpenAI.

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