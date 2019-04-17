Среда, 17 Апреля 2019 года
19:29:36 МСК

Госдума приравняла бумажный и e-ОСАГО

Общество

Упрощается оформление ДТП

Госдума приравняла бумажный и e-ОСАГО
VladArtist
ДТП

Москва, 17 апреля 2019, 10:21 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон, продолжающий реформирование ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверность полиса, таким образом с правовой точки зрения уравниваются электронный и бумажный страховые полисы автогражданской ответственности.

Закон пострадавших на дорогах пешеходов избавляет от регрессных требований страховщиков. Сейчас компания вполне может выставить пешеходу — виновнику ДТП требование о возмещении выплаты, которую она произвела в счет ущерба по своему полису другому участнику происшествия.

Появляется возможность оформление ДТП в электронном виде на портале госуслуг. Однако есть ограничения: оформить таким образом ДТП можно при условии, что в аварии нет жертв, сумма ущерба «по железу» не превышает 100 тыс. рублей и у участников происшествия стоит приложение для оформления ДТП — такое есть у Российского союза автостраховщиков (РСА).

Есть и нововведения для страховщиков. Снимается запрет на перестрахование ОСАГО — это необходимо в связи с участием России в ВТО, но, по мнению экспертов, может вернуть на рынок схемы по выводу средств.

Инициатива носит комплексный характер и позволит облегчить жизнь водителям, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Возить полис не нужно: Госдума приравняла «бумажный» и e-ОСАГО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обязательное страхование автогражданской ответственности
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить