Законопроект об охотхозяйственных аукционах внесен в Госдуму

Москва, , 20:17 — REGNUM Законопроект о гарантиях для охотхозяйств внесли в Госдуму депутаты, среди которых парламентарии от «Единой России» Николай Николаев и Николай Валуев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

В настоящее время охотничьи угодья предоставляются охотничьим хозяйствам для проведения мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создания охотничьей инфраструктуры в аренду на срок от двадцати до сорока девяти лет. Механизм продления срока пользования этими угодьями отсутствует, указали авторы.

Они предлагают прописать, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель по истечении срока охотхозяйственного соглашения имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение такого соглашения на новый срок без проведения аукциона при условии единовременного внесения платы за право заключить охотхозяйственное соглашение.

Также предлагается закрепить конкурентный порядок предоставления в пользование охотничьих ресурсов путем проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.

Законопроект предусматривает возможность изменения условий аукциона в случае изменения целевого назначения или видов разрешенного использования земель, включенных в границы охотничьих угодий, или существенного изменения обстоятельств, из которых стороны охотхозяйственного соглашения исходили при его заключении, если такое изменение обстоятельств возникло вследствие природных явлений (лесных пожаров, наводнений и других стихийных бедствий) и привело к существенным изменениям среды обитания охотничьих ресурсов, а также переход прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению от одного лица к другому лицу в соответствии с гражданским законодательством, если иное не предусмотрено законом.

Кроме того, планируется создание реестра недобросовестных участников аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения — на базе существующего государственного охотхозяйственного реестра.