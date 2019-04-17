Среда, 17 Апреля 2019 года
05:27:19 МСК

Животное вместо ребенка: есть ли компромисс в демографическом тупике?

Общество

На вечерних улицах новых микрорайонов доминируют не родители с детьми, а владельцы собак

Животное вместо ребенка: есть ли компромисс в демографическом тупике?
Bru-nO
Вместо ребенка

Москва, 17 апреля 2019, 05:17 — REGNUM  Преувеличенная забота о домашних животных — свидетельство той трансформации, которая происходит с людьми в эпицентре демографического провала России — Москве, считает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц. Почему из такой трансформации российский народ может уже не вернуться?

Густонаселенные районы Москвы и Подмосковья вечерами заполняются владельцами собак, а вот шансов встретить родителей с детьми — гораздо меньше. И хотя это хорошо, что люди любят домашних животных (ведь это собаки гуляют по улицам, а по домам сидят многочисленные кошки, хомяки и прочие питомцы) и заботятся о них, порой эта забота становится преувеличенной, напоминая скорее уже не уход за животным, а замещение родительского чувства. Проще говоря, питомец заменяет ребенка.

Проблема здесь не в самой любви и заботе, а в том, что параллельно с огромной привязанностью к животным в Москве всё болезненнее напоминает о себе демографический вопрос. Точнее, даже уже не вопрос, а тупик, и в этом тупике люди, не создающие семьи и не рожающие детей, находят кажущееся компромиссным решение, душевную пустоту заполняя питомцами, которые становятся объектами реализации родительского инстинкта. Что нас ждет на этом пути и есть ли тут истинный компромисс?

Читайте статью Кошки и собаки как новое поколение «человейников» Москвы и другие публикации Евгения Цоца.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить