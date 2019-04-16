Своевременно и важно: субсидии за платные детсады

Москва, , 14:09 — REGNUM Государство предпринимает ряд мер, направленных на поддержку нуждающихся слоев населения (к коим могут быть отнесены многодетные семьи, неполные семьи или семьи с низким уровнем дохода) и улучшение демографической ситуации в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ Алексей Коренев.

Подобные субсидии доступны только определенным категориям граждан РФ. А сама помощь не предоставляется в автоматическом режиме — для её получения требуется оформление целого ряда документов, что может занять время от двух месяцев и более.

«В целом же стоит отметить не только крайнюю важность подобных мер, но и их своевременность, если учесть определенные трудности на рынке труда, вызванные «демографической ямой» 90-х годов», — считает эксперт.

Вторым немаловажным моментом является доступность данных субсидий, которая может оказаться в определенной зависимости от расторопности и желании преодолевать бюрократические барьеры со стороны местных администраций.

«Ни для кого не секрет, что зачастую в регионах России федеральные законы пробуксовывают именно из-за вялой реакции местных властей», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ предлагает субсидировать места в платных частных детских садах. Это повысит доступность дошкольного образования и даст возможность матери выйти раньше из отпуска по уходу за ребёнком.

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