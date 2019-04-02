«Новый стиль руководства»: губернатор трудоустроил учительницу из Барнаула

Барнаул, , 13:02 — REGNUM Личное участие в судьбе барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, вынужденной уволиться после публикации фото в купальнике, и оперативное решение о её трудоустройстве в вышестоящую организацию — это характерный пример «нового стиля руководства» губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом ИА REGNUM заявила новый руководитель Кувшинниковой — и. о. ректора Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) Олеся Соколова.

По её словам, «никто сильно не удивился» тому, что Томенко быстро отреагировал на конфликтную ситуацию и нашёл способ её разрешить, поскольку так новый глава региона действует и в других случаях.

«Если раньше жалобы жителей списывали по нисходящей и в конечном итоге они оказывались там же, откуда и возникли, то сейчас решение чаще всего принимается сразу», — сказала Соколова.

Говоря о первом рабочем дне Татьяны Кувшинниковой на новом месте, Соколова сообщила, что он прошёл в спокойной обстановке, коллектив АКИПКРО хорошо принял новую сотрудницу, а сам институт давно нуждался в таком специалисте.

«Было поручение губернатора, мы изучили свои потребности и интересы самой Татьяны Анатольевны. Всё сошлось», — сказала Олеся Соколова. Она сообщила, что Кувшинникова, в частности, будет принимать участие в создании журнала «Учитель Алтая» и методических пособий, где необходима редакционно-корректорская работа, — навыки учителя русского языка и литературы позволяют это сделать. Кроме того, Кувшинникова будет вовлечена в изучение темы безопасной интернет-среды для детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы, где она работала, после недовольства части родителей и руководства учебного заведения публикацией её фотографии с зимнего заплыва. На фото учительница была в закрытом купальнике.

В поддержку учительницы выступили её коллеги, в том числе — из других регионов России, родители учеников и пользователи социальных сетей. Учителя стали публиковать и собственные фото в купальниках под хэштегом #УчителяТожеЛюди.

По поручению главы Алтайского края Виктора Томенко для Татьяны Кувшинниковой была предложена новая работа. «Эта история — хороший пример реагирования и разрешения конфликтных ситуаций, проявления внимания к людям. При этом лучше, если такая реакция будет раньше, чем начнёт обрастать слухами, домыслами и превращаться в громкий конфликт», — сказал губернатор региона. В интервью каналу «Вести. Алтай» Виктор Томенко назвал перегибом негативную реакцию на публикацию фотографий Кувшинниковой.