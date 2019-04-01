СМИ: Получила продолжение история алтайской «учительницы в купальнике»

Барнаул, , 14:19 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко одобрил действия министра образования Максима Костенко, оперативно и грамотно отреагировавшего на проблемную ситуацию, связанную с увольнением из-за «непристойного вида» в социальных сетях учительницы-спортсменки Татьяны Кувшинниковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, история начинающего учителя, продемонстрировавшей в соцсетях свою спортивную форму в честь Универсиады в Красноярске, вызвало неоднозначные отклики в школе, где она работала до недавнего времени. Со слов Татьяны Кувшинниковой, директор, которому якобы пожаловались родители, назвала её одеяние чуть ли не сродни «проститутскому». Не выдержав давления школьной администрации, молодая женщина уволилась из этой школы, пообещав никогда туда более не возвращаться.

«В человеческих отношениях всё старо, как мир, но появляющиеся новые формы распространения информации порождают такие необычные ситуации».

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«Эта история — хороший пример, реагирования и разрешения конфликтных ситуаций, проявления внимания к людям. При этом лучше, если такая реакция будет раньше, чем начнёт обрастать слухами, домыслами и превращаться в громкий конфликт», — оценил ситуацию губернатор края Виктор Томенко, одобрив действия регионального министра образования по разрешению конфликта.

По информации сетевого издания «Новости Алтая», 1 апреля, стало известно, куда трудоустроилась Татьяна Кувшинникова. Она станет специалистом по учебно-методической работе Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПРО). На работу она выйдет уже со 2 апреля. Одной из тем обучения педагогов Татьяной станет курс по правилам поведения в социальных сетях.

Однако, отмечает издание, по обоюдному мнению министра образования и ставшей теперь уже всемирно известной учительницы из Барнаула, профессия педагога, впрочем как и ряда других публичных видов деятельности, всё же требует определенного дресс-кода. Не всегда частная жизнь должна быть достоянием слишком широкого круга людей. Ведь «сколько людей — столько мнений».

Политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова положительно оценивает решение губернатора Алтайского края.

«Ну вот и продолжение истории с барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой. В ситуацию вмешались министр образования Алтая и губернатор Виктор Томенко. Теперь у нее новая работа. А самое главное — восстановлено доброе имя. Хороший пример, как администрации регионов могут реагировать на резонансные события. Не делать вид, что «мы ничего не знали», не соглашаться молча с абсурдными решениями. Молодцы, чувствительность к таким вещам в наше время очень важна», — отметила Анна Федорова на своей странице в социальной сети.

Добавим, как удалось уточнить ИА REGNUM, должностные обязанности Кувшинниковой в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования включают работу по методической обработке и редактированию изданий, материалов, пособий для педагогических работников края.