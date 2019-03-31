В Госдуме одобрили акцию педагогов в купальниках

Москва, , 01:49 — REGNUM Флешмоб в поддержку барнаульской учительницы, вынужденной уволиться из-за снимков в купальнике и коротком платье, одобрила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»). Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Драпеко, фотография в скромном купальнике не может быть причиной для увольнения педагога. Основания для такой меры указаны в трудовом кодексе.

«В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это — махровое ханжество», — сказала Драпеко о травле учительницы.

Акция в поддержку Татьяны Кувшинниковой, организованная другими учителями — правильный поступок, полагает депутат. За своих коллег нужно бороться, так как травля за частную жизнь — это нехорошо, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учитель русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за своих снимков в соцсетях. На них 38-летняя женщина запечатлена в спортивном купальнике и коротком платье. Коллеги Кувшинниковой запустили в соцсетях акцию с хештегом #учителятожелюди и стали публиковать подобные снимки.

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