Лоза прокомментировал слова Роговцевой о России

Москва, , 08:08 — REGNUM Популярный в прошлом российский исполнитель Юрий Лоза прокомментировал слова народной артистки СССР Ады Роговцевой, которая посоветовала Украине «изолироваться» от России. Об этом накануне, 15 февраля, сообщает ФАН.

Напомним, что Роговцева заявила, что во времена Советского Союза в Москве всегда относились к Украине как к «младшему брату». Также она заявила, что российских граждан якобы приучили думать, что украинцы — «вымышленный народ» с «выдуманной речью». Роговцева посоветовала Украине «изолироваться» от России, так как российских граждан нельзя «переговорить» или «переучить».

Лоза отметил, что Роговцевой уже много лет (81 год) и она «старенькая».

"Человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала, и сказала… старый, что малый», — сказал Лоза.

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