Главред «Кто хочет стать миллионером?» прокомментировал отстранение

Москва, , 00:58 — REGNUM Решение Первого канала о своём отстранении главред телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер назвал логичным, пишет teleprogramma.

Бер заявил, что мог бы и повозмущаться, но, если рассудить с точки зрения внутренней организации программы, то с ним поступили логично. Он назвал себя виноватым перед коллегами, так как они из-за него сделались «заложниками ситуации». При этом Бер подчеркнул, что правда всё равно за ним.

Напомним, 12 февраля 2019 года Бер обвинил Александра Друзя в том, что он хотел узнать список вопросов, которые будут заданы ему на программе «Кто хочет стать миллионером?». Речь шла о программе, в которой Друзь принимал участие в конце 2018 года.

Возник скандал. Друзь ответил, что Бер сам предложил ему сделку за правильные ответы, а он просто «старательно ему подыграл», чтобы увидеть как далеко «может пойти этот человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компании-производители телешоу «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» решили пока отстранить Друзя и Бера от участия в обеих программах.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах