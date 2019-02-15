Пятница, 15 Февраля 2019 года
22:27:13 МСК

В Москве установлен температурный рекорд зимы

Общество

Температура воздуха в столице 15 февраля поднималась до 2,8 градуса выше нуля

В Москве установлен температурный рекорд зимы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зима

Москва, 15 февраля 2019, 21:22 — REGNUM  Пятница, 15 февраля, стала самым тёплым днём зимы 2018−2019 года. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Максимальная температура этой зимой отмечалась 18 января, а также 4 и 5 февраля — это было +2,8 градуса. Сегодня вечером на метеостанции ВДНХ зафиксировано +2,9 градуса», — приводит её слова агентство «Москва».

Как передавало ИА REGNUM, ранее синоптики заявили, что предстоящие выходные дни, 16−17 февраля, в столице установится тёплая, практически «мартовская» погода. Температура воздуха превысит норму на 4−5 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики посулили москвичам «весеннюю» погоду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить