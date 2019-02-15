«Во имя правды». Как в Екатеринбурге отметили 30-летие ухода из Афганистана

Екатеринбург, , 19:51 — REGNUM В Екатеринбурге торжественно отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Праздничный концерт оставил яркое впечатление: в России чтят воинов, достойно выполнявших свой интернациональный долг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вы доказали, что сильнее русского солдата, сильнее советского солдата — нет!», — заявил генерал армии Виктор Ермаков в видеообращении под бурные аплодисменты собравшихся.

После трогательной минуты молчания на экране возникли слова: «Памяти павших ради живых во имя правды». И ни до, ни после этих строк никто не посмел сказать, что это всё было зря. Какой разительный контраст с тем, как «афганцев» третировали в Перестройку и 90-е годы!

Торжественную ноту выдержал ведущий вечера, лауреат Государственной премии СССР и актер Владимир Гостюхин.

«Жизнь продолжается! Продолжается и наш вечер. С праздником, шурави!» — произнес актер под овации.

Всех присутствующих растрогало письмо школьницы из Тавды Виктории Волковой, которое она написала погибшему «афганцу» в рамках литературного конкурса.

«Моя семья знакома с вашими родственниками, которые не могут смириться с тем, что вы так рано ушли из жизни… Анатолий! В твоём родном городе помнят и будут помнить о тебе всегда. Мы все будем гордимся тобой, земляк…», — написала Волкова

Под конец вечера гостям пел Владимир Кузьмин, исполнивший полюбившиеся поколению «афганцев» песни — в частности, «белых диких коней».

Напомним, 15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день 30 лет назад последние советские воины-интернационалисты покинули Афганистан.

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