На Финском заливе тренировались спасать живых и искать погибших

Санкт-Петербург, , 19:15 — REGNUM Петербургская зима, выдавшаяся необычайно снежной и весьма холодной, еще не закончилась, но с первой февральской оттепелью вновь стала актуальной проблема спасения людей на льду в акватории Невы и Финского залива.

По прогнозу синоптиков, весеннее половодье в регионе ожидается ранним и затяжным. Чтобы во всеоружии подготовиться к периоду, когда на слабеющий лёд за уловом выходят тысячи жителей Петербурга и Ленинградской области, петербургские спасатели 15 февраля провели у южного берега Финского залива, вблизи спасательной станции Стрельна, учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период.

В совместной тренировке, за которой наблюдал корреспондент ИА REGNUM, участвовали бойцы городской поисково-спасательной службы и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Целью учений была отработка проведения ледовой разведки и обнаружения пострадавших с помощью квадрокоптера, эвакуации людей со льда с применением судов на воздушной подушке, тренировка оказания помощи пострадавшим, провалившимся в полынью, работы водолазов.

В ходе учений были задействованы беспилотные летательные аппараты и катера-амфибии на воздушной подушке «Хивус-10». Эти суда российского производства развивают скорость до 70 км/ч по воде и до 110 км/ч — по льду. С их помощью пострадавшего можно быстро доставить на берег, где его уже будет ждать машина скорой помощи.

Сценарий учений включал в себя три эпизода. Согласно легенде первого эпизода, на льду Финского залива оказались 10 рыбаков, которые передали в оперативные службы свои координаты с GPS-навигатора. Однако координаты оказались ошибочны, а двое рыбаков получили травмы и нуждаются в скорейшей медпомощи. Ситуация осложняется тем, что в районе поисков — плотный туман, видимость 50 метров.

В ходе учебной спасательной операции шестерых пострадавших, из которых двое травмированы, обнаружило судно на воздушной подушке. Еще человека решили решение спасаться самостоятельно, причем двое из них уехали на снегоходе в неизвестном направлении.

Отряды спасателей, распределив районы поиска для каждого судна на воздушной подушке, начали поисковую операцию. Для согласования их действий использовался квадрокоптер.

Согласно условиям второго эпизода, двое рыбаков решили самостоятельно перейти с льдины на берег, но провалились под лёд в полынью. Они сами или очевидцы вызвали спасателей, однако, по легенде учений, во время поиска рыбаков одно судно на воздушной подушке потеряло ход из-за технической неисправности.

Наконец, в третьем эпизоде была смоделирована ситуация, при которой два человека, переправляясь через полынью, провалились в воду вместе со снегоходом и санями. При этом один человек, роль которого исполнял специальный манекен, утонул вместе с санями.

Спасатели также прибыли в район учебного бедствия с помощью судна «Хивус-10», обнаружили полынью с помощью квадрокоптера, спасли условных пострадавших и передали их медикам скорой помощи.

Добавим, что в акватории Санкт-Петербурга спасателям известно по меньшей мере 18 мест, где на льду в период лова скапливается от 50 до 2,5 тысяч людей одновременно.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает — выход на лёд всегда опасен. Спасатели призывают людей не подвергать свою жизнь риску. Но всегда готовы прийти на помощь.

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