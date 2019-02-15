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На Финском заливе тренировались спасать живых и искать погибших

Общество

Петербургские спасатели заранее готовятся к спасению тех, кто может оказаться в беде на льду

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На Финском заливе тренировались спасать живых и искать погибших
Дарья Драй © ИА REGNUM
Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

Санкт-Петербург, 15 февраля 2019, 19:15 — REGNUM  Петербургская зима, выдавшаяся необычайно снежной и весьма холодной, еще не закончилась, но с первой февральской оттепелью вновь стала актуальной проблема спасения людей на льду в акватории Невы и Финского залива.

По прогнозу синоптиков, весеннее половодье в регионе ожидается ранним и затяжным. Чтобы во всеоружии подготовиться к периоду, когда на слабеющий лёд за уловом выходят тысячи жителей Петербурга и Ленинградской области, петербургские спасатели 15 февраля провели у южного берега Финского залива, вблизи спасательной станции Стрельна, учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период.

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Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период
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Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

В совместной тренировке, за которой наблюдал корреспондент ИА REGNUM, участвовали бойцы городской поисково-спасательной службы и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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Бойцы Поисково-спасательной службы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бойцы Поисково-спасательной службы

Целью учений была отработка проведения ледовой разведки и обнаружения пострадавших с помощью квадрокоптера, эвакуации людей со льда с применением судов на воздушной подушке, тренировка оказания помощи пострадавшим, провалившимся в полынью, работы водолазов.

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Водолаз-спасатель
Дарья Драй © ИА REGNUM
Водолаз-спасатель
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Водолаз-спасатель
Дарья Драй © ИА REGNUM
Водолаз-спасатель

В ходе учений были задействованы беспилотные летательные аппараты и катера-амфибии на воздушной подушке «Хивус-10». Эти суда российского производства развивают скорость до 70 км/ч по воде и до 110 км/ч — по льду. С их помощью пострадавшего можно быстро доставить на берег, где его уже будет ждать машина скорой помощи.

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Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»
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Боец Поисково-спасательной службы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Боец Поисково-спасательной службы

Сценарий учений включал в себя три эпизода. Согласно легенде первого эпизода, на льду Финского залива оказались 10 рыбаков, которые передали в оперативные службы свои координаты с GPS-навигатора. Однако координаты оказались ошибочны, а двое рыбаков получили травмы и нуждаются в скорейшей медпомощи. Ситуация осложняется тем, что в районе поисков — плотный туман, видимость 50 метров.

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Зимняя рыбалка в Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимняя рыбалка в Финском заливе
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Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

В ходе учебной спасательной операции шестерых пострадавших, из которых двое травмированы, обнаружило судно на воздушной подушке. Еще человека решили решение спасаться самостоятельно, причем двое из них уехали на снегоходе в неизвестном направлении.

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Боец Поисково-спасательной службы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Боец Поисково-спасательной службы
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Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

Отряды спасателей, распределив районы поиска для каждого судна на воздушной подушке, начали поисковую операцию. Для согласования их действий использовался квадрокоптер.

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Зимняя рыбалка в Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимняя рыбалка в Финском заливе

Согласно условиям второго эпизода, двое рыбаков решили самостоятельно перейти с льдины на берег, но провалились под лёд в полынью. Они сами или очевидцы вызвали спасателей, однако, по легенде учений, во время поиска рыбаков одно судно на воздушной подушке потеряло ход из-за технической неисправности.

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Оказание медицинской помощи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
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Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

Наконец, в третьем эпизоде была смоделирована ситуация, при которой два человека, переправляясь через полынью, провалились в воду вместе со снегоходом и санями. При этом один человек, роль которого исполнял специальный манекен, утонул вместе с санями.

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Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период
Дарья Драй © ИА REGNUM
Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период
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Манекен Максим
Дарья Драй © ИА REGNUM
Манекен Максим
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Манекен Максим
Дарья Драй © ИА REGNUM
Манекен Максим

Спасатели также прибыли в район учебного бедствия с помощью судна «Хивус-10», обнаружили полынью с помощью квадрокоптера, спасли условных пострадавших и передали их медикам скорой помощи.

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Интервью у водолаза
Дарья Драй © ИА REGNUM
Интервью у водолаза
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Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин
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Лахта-центр
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лахта-центр

Добавим, что в акватории Санкт-Петербурга спасателям известно по меньшей мере 18 мест, где на льду в период лова скапливается от 50 до 2,5 тысяч людей одновременно.

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Оказание медицинской помощи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
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Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период
Дарья Драй © ИА REGNUM] [Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает — выход на лёд всегда опасен. Спасатели призывают людей не подвергать свою жизнь риску. Но всегда готовы прийти на помощь.

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Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

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regnum author Дарья Драй
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