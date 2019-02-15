Судебные разбирательства южнокорейской компании Naver Corporation

Сеул, , 14:37 — REGNUM Неназванная компания, которая отказалась расторгать новостной контракт с южнокорейской интернет-компанией Naver Corporation и угрожала ее представителям выплатит 8 млн вон (~$7,112) в качестве компенсации, сообщает YTN.

Центральный районный суд города Сеула постановил, что компания «N» выплатит Naver Corporation 8 млн вон (~$7,112) в качестве компенсации за ущерб. Как отметил судья, компания «N» подорвала репутацию Naver Corporation, опубликовала в сети ложные факты.

Известно, что Naver Corporation с 2004 года сотрудничала с компаний «N», однако в 2017 году решила отказаться от продления контракта, о чем уведомила компанию «N» в 2016 году.

Ранее неназванная компания, публикующая зарубежные статьи, разместила на своем сайте 104 ложные статьи в течение месяца после того, как представители Naver Corporation попытались расторгнуть договор. Затем Naver Corporation подала иск на компанию «N» утверждая, что та своими действиями подорвала репутацию интернет-компании, опубликовала личные данные сотрудников, а так же угрожала им.