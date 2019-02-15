Президент Кении призывает медицинских работников прекратить забастовку

Найроби, 15 февраля 2019, 13:47 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта призвал медицинских работников по всей стране прекратить забастовку и вернуться на рабочие места. В противном случаем им грозит увольнение, сообщает газета Mtanzania.
Президент Ухуру заявил, что забастовка незаконна и призвал всех членов министерства здравоохранения оштрафовать каждого медицинского работника, которые не явится на работу до 14 февраля.
«Те, кто тут же не вернется на работу, будут уволены», — сообщил президент.
Забастовка медицинских работников началась 4 февраля вследствие невыплаты установленных средств.
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