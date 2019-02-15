Идея здравая, но будут проблемы: эксперт о новых правилах продажи алкоголя

Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Идея дифференциации по возрасту продаж крепкого и некрепкого алкоголя — здравая, но на пути ее реализации возникнут проблемы из-за значительной доли нелегальных продаж, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 15 февраля, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу министерства здравоохранения.

Как сообщалось ранее, министр Вероника Скворцова заявила, что министерство заканчивает подготовку поправок в законы, согласно которым приобретать крепкий алкоголь (свыше 16,5%) смогут только граждане старше 21 года.

«Сама по себе идея дифференциации по возрасту — здравая. То же правило действует и в ряде европейских стран. Я бы предложил расширить это правило и на время продажи алкоголя, разрешив покупать вино позже, чем крепкий алкоголь.

Другое дело, что возникнут проблемы как на законодательном, так и на практическом уровне. Статья 60 Конституции говорит, что полнота прав и обязанностей наступает в 18 лет. Неясно, как можно обойти этот аспект.

Еще большие проблемы возникнут на практическом уровне. Нелегальный оборот алкоголя в интернет-торговли составляет 10 млрд рублей в год. Там как не действовали никакие правила, так и не будут действовать. Министерству стоило бы сосредоточить усилия на то, чтобы решить эту проблему, тем более что действующее законодательство это позволяет», — отметил Максим Черниговский.