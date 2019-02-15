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Сахарцы выступают против торговых соглашений ЕС и Марокко

Общество

Сторонники независимости Западной Сахары устроили акцию протеста во Франции

Тифарити, 15 февраля 2019, 16:23 — REGNUM  13 февраля перед зданием Европейского парламента в Страсбурге, члены сахарской диаспоры Франции и Бельгии выразили протест против торговых соглашений между Европейским Союзом (ЕС) и Марокко, передаёт Sahara Press Service (SPS).

Напомним, что накануне митинга, евродепутаты одобрили новое соглашение с Марокко о рыболовстве, позволяющее судам ЕС работать в водах Западной Сахары. За соглашение отдано 415 голосов при 189 голосах против и 49 воздержавшихся, сообщает «Fishnews».

Подобное соглашение может быть расценено как нарушение международного права и решения Суда Европейского Союза от 21 декабря 2016 года и от 27 февраля 2018 года, которое постановило, что марокканское королевство не имеет суверенитета над Западной Сахарой.

Демонстранты пытаются противодействовать попыткам незаконного использования природных ресурсов Западной Сахары. Десятки протестующих призывают мир услышать их и заявляют, что представлять сахарцев и принимать решения за них может лишь Фронт ПОЛИСАРИО, военно-политическая организация, борющаяся за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики от Марокко.

Согласно данным «Fishnews», Фронт ПОЛИСАРИО отказался от участия в обсуждении соглашения о рыболовстве, так как был категорически против. Однако данное соглашение все же было одобрено.

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Зарубежная хроника
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