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Технологии шагают по Китаю: в Гонконге скоро даже тюрьмы станут «умными»

Общество

Комиссар исправительных служб Гонконга Ву Ин-мин во время специальной пресс-конференции анонсировал концепцию проекта «умной тюрьмы»

Гонконг, Китай, 15 февраля 2019, 12:00 — REGNUM  В Гонконге планируется построить систему «умной тюрьмы» для увеличения эффективности в сфере режимной деятельности и наращивания уровня безопасности в исправительных учреждениях с применением технологических инноваций, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Комиссар исправительных служб Гонконга Ву Ин-мин во время специальной пресс-конференции анонсировал концепцию проекта «умной тюрьмы», состоящий из четырех элементов: «развитие умного управления», «внедрение инноваций», «воспитание сотрудников исправительных учреждений с ориентацией на знания и улучшение возможностей реабилитации бывших узников», а также «применение умной структуры в работе исправительных учреждений».

Ожидается, что все эти четыре элемента обеспечат безопасность сотрудников тюрем и прочих исправительных учреждений Гонконга в сфере правоприменения, а также безопасность узников этих учреждений.

Отметим, что в Китае продолжается активное внедрение современных информационных технологий во все сферы жизни: от системы распознавания лиц на вокзалах до испытания автоматизированных систем общественного транспорта.

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