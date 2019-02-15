Технологии шагают по Китаю: в Гонконге скоро даже тюрьмы станут «умными»

Гонконг, Китай, , 12:00 — REGNUM В Гонконге планируется построить систему «умной тюрьмы» для увеличения эффективности в сфере режимной деятельности и наращивания уровня безопасности в исправительных учреждениях с применением технологических инноваций, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Комиссар исправительных служб Гонконга Ву Ин-мин во время специальной пресс-конференции анонсировал концепцию проекта «умной тюрьмы», состоящий из четырех элементов: «развитие умного управления», «внедрение инноваций», «воспитание сотрудников исправительных учреждений с ориентацией на знания и улучшение возможностей реабилитации бывших узников», а также «применение умной структуры в работе исправительных учреждений».

Ожидается, что все эти четыре элемента обеспечат безопасность сотрудников тюрем и прочих исправительных учреждений Гонконга в сфере правоприменения, а также безопасность узников этих учреждений.

Отметим, что в Китае продолжается активное внедрение современных информационных технологий во все сферы жизни: от системы распознавания лиц на вокзалах до испытания автоматизированных систем общественного транспорта.