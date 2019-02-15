В Петербурге предлагают штрафовать за опаздывающие автобусы

Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Петербургские депутаты предлагают штрафовать за опоздания и несоблюдение заявленного графика движения наземного пассажирского общественного транспорта. Эту инициативу одобрил комитет по законодательству городского парламента 15 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Единороссы Алексей Цивилев и Денис Четырбок предлагают внести поправки в петербургский закон об административных правонарушениях.

«Как и у городских властей или надзорных органов, так и у горожан должны быть все механизмы, чтобы на нее влиять. Мы знаем, что помимо объективных причин в виде пробок здесь есть и субъективные факторы, которые должны быть исключены», — заметил Цивилев.

Сегодня наземные перевозчики не несут никакой ответственности, если нарушают график движения. Между тем, петербуржцы регулярно жалуются на постоянные опоздания автобусов, но в законодательстве имеется пробел, который избавляет нарушителей от какого-либо наказания.

Впрочем, предложенные депутатами штрафы выглядят пока достаточно скромно, чтобы повлиять на ход дела. Должностных лиц они считают нужным наказывать на 5−10 тыс. рублей, юридических — 10−15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, кондукторам и водителям наземного общественного транспорта Санкт-Петербурга запретят высаживать из салона детей, которые по какой-то форс-мажорной причине не могут оплатить свой проезд.

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