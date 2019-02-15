Нож в спину: драка подростков в Дагестане привела одного из них в больницу

Махачкала, , 11:21 — REGNUM В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, подозревается 16-летний житель города Махачкалы. Он нанёс два удара ножом своему сверстнику, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Инцидент произошёл 10 февраля 2019 года в одном из домов в пригороде Махачкалы. Установлено, что между подростками произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки подозреваемый взял нож и нанес им два удара в область спины оппонента. Последний получил колото-резаные раны левой половины грудной клетки. Но злоумышленник не бросил потерпевшего умирать, а вместе со своим знакомым на попутном транспорте доставил его в больницу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане двоих 17-летних жителей города Избербаша задержали по подозрению в убийстве 71-летней женщины. Пенсионерка была найдена мёртвой 1 декабря 2018 года у себя дома с признаками насильственной смерти. Подросткам также вменяют похищение ноутбука, мобильных телефонов и банковской карты погибшей.