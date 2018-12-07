Двух подростков в Дагестане подозревают в убийстве 71-летней женщины

Избербаш, Дагестан, , 17:04 — REGNUM Двое 17-летних жителей дагестанского Избербаша задержаны по подозрению в убийстве 71-летней женщины. Кроме того, подросткам инкриминируют похищение у погибшей мобильных телефонов, ноутбука и банковской карты, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе Следственного комитета республики.

Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было найдено в её доме, в селе Новокаякент Каякентского района Дагесана, 1 декабря 2018 года. Следствие установило, что данное преступление совершили двое подростков, которые были задержаны 6 декабря. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются мотивы подозреваемых.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное преступление произошло в Дагестане 18 марта 2018 года. В селе Ясная Поляна Кизлярского района 16-летний подросток украл из сумки своей родственницы — 70-летней женщины — три тысячи рублей.

Вечером того же дня подозреваемый поехал в село Коллективизатор Кизлярского района к этой же пенсионерке и поросился остаться на ночлег. Когда женщина уснула, злоумышленник нанёс ей ножом множественные удары, похитил шесть тысяч рублей и скрылся с места преступления. Претерпевшая спустя несколько дней скончалась в больнице.

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