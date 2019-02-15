Помощь малообеспеченным многодетным семьям в Чимкенте увеличат в 4 раза

Чимкент, Казахстан, , 11:10 — REGNUM Акимат (администрация) Чимкента разработала меры поддержки многодетных семей, заявил аким (глава) города Габидулла Абдрахимов на встрече с населением, сообщает 15 февраля издание BNews.

По его словам, в Чимкенте планируется создать центр обслуживания многодетных матерей, а также предоставить с 1 марта бесплатный проезд матерям, награжденным подвесками «Кумис» и «Алтын».

Абдрахимов добавил, что помощь малообеспеченным многодетным семьям будет увеличена с 25 до 100 тыс. тенге (с $66 до $265).

Как сообщало ИА REGNUM, активное обсуждение мер поддержки многодетных семей в Казахстане было вызвано трагической гибелью пятерых девочек при пожаре временной постройки в Астане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане предложили создать льготную очередь на жилье для многодетных семей