Куринный: Заражение ульяновских суворовцев через насвай — нереально

Москва, , 10:41 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) считает несостоятельной версию заражения воспитанников суворовского училища через насвай.

«Пообщался с родителями и ребятами. Версия о заражении детей через, якобы употребляемый ребятами насвай, активно продвигаемая некоторыми СМИ, выглядит абсолютно нереальной», — отметил Куринный в Facebook.

Также, по его словам, «никто из тех, с кем удалось переговорить, не отмечает контактов с собаками».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце января 2018 года в Ульяновской области у 26 курсантов Суворовского военного училища был предварительно выявлен эхинококкоз — паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Суворовцы проходят лечение и обследование в московском госпитале им. Вишневского. По словам Куринного, 18 человек 14 февраля отправлены обратно в Ульяновск.

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