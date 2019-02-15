Индонезия и Нидерланды продолжат сотрудничество в сфере водоснабжения — СМИ

Джакарта, , 10:41 — REGNUM Правительства Джакарты и Роттердама (Нидерланды) продолжают сотрудничать в области интегрированного управления городским водоснабжением, сообщает Antaranews.

«Сходство духа и менталитета Джакарты и Роттердама в целом способствовало сотрудничеству между двумя городами, и мы должны многому научиться друг у друга», — заявил посол Нидерландов в Индонезии Роб Свартбол.

Голландская программа обучения и воздействия (DUTEP) — это мероприятие, в котором участники получат возможность ознакомиться с последними разработками и подходами, связанными с комплексным управлением городским водоснабжением.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией.