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Индонезия и Нидерланды продолжат сотрудничество в сфере водоснабжения — СМИ

Общество

Голландская программа обучения позволит ознакомиться с последними разработками в сфере городского водоснабжения

Джакарта, 15 февраля 2019, 10:41 — REGNUM  Правительства Джакарты и Роттердама (Нидерланды) продолжают сотрудничать в области интегрированного управления городским водоснабжением, сообщает Antaranews.

«Сходство духа и менталитета Джакарты и Роттердама в целом способствовало сотрудничеству между двумя городами, и мы должны многому научиться друг у друга», — заявил посол Нидерландов в Индонезии Роб Свартбол.

Голландская программа обучения и воздействия (DUTEP) — это мероприятие, в котором участники получат возможность ознакомиться с последними разработками и подходами, связанными с комплексным управлением городским водоснабжением.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией.

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Городское благоустройство
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