Дело новосибирского школьника-хакера аукнулось руководству гимназии

Новосибирск, , 10:01 — REGNUM Резонансное разбирательство вокруг бывшего выпускника новосибирской гимназии №5, который в электронном журнале исправил 51 оценку себе и одноклассникам, с закрытием уголовного дела не завершилось. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, накануне, 14 февраля, состоялось внеочередное заседание Общественного совета при министерстве образования Новосибирской области, посвящённое этой ситуации.

«На заседании Совета было дано много негативных оценок руководству гимназии №5. То, что руководитель учреждения подала заявление в полицию, — недопустимая ситуация, по мнению большинства собравшихся. Среди рекомендаций звучали пожелания к департаменту образования более тщательно подходить к выбору руководителей учреждений. Использовать обратную связь от родителей при оценке эффективности деятельности руководства школ. Говорилось о том, что нужно дополнительно обучать образовательных управленцев. Кроме этого, члены Совета сформировали рекомендацию департаменту образования: поставить вопрос о соответствии директора гимназии №5 занимаемой должности , — рассказала на своей странице в Facebook присутствующая на заседании депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

Она отметила, что на заседании говорилось о важности формирования подходов к подобным ситуациям со стороны правоохранительных органов, потому как «очевидно, что исправление оценок в электронных дневниках не должно квалифицироваться как уголовное преступление».

«Эта сфера является новой для правоохранительных органов, будет полезно, если на федеральном уровне будут сформированы единые подходы и рекомендации. С такими пожеланиями совет решил обратиться в соответствующие федеральные структуры», — сказала депутат.

Пинус подчеркнула, что в настоящее время в Новосибирске к единой системе электронных дневников много нареканий и у учеников, и у педагогов — есть вопросы и к защите данных.

«Да, в образовательных учреждениях могут возникать непростые ситуации. Такова жизнь. И, вероятно, не всегда в рамках учреждения их можно решить. Важно, чтобы на уровне управления образования был создан институт профессиональной медиации, к которому могли бы обратиться педагоги, родители и ученики, если возникают проблемные ситуации. Нужно сделать всё возможные, чтобы вопрос был решён вне судебной плоскости», — уверена Наталья Пинус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля суд оправдал бывшего выпускника новосибирской гимназии №5 Владимира Ж., исправившего оценки в электронном дневнике, и прекратил в отношении него уголовное преследование. Днём ранее, 11 февраля, в ходе закрытого предварительного заседания прокуратура отказалась поддерживать обвинение в отношении юноши.

Напомним, что разбирательство вокруг новосибирского школьника-хакера началось несколько лет назад, когда обнаружилось, что в 2016 году ученик 11-го класса новосибирской гимназии исправил в электронном школьном дневнике себе и одноклассникам 51 оценку. Осенью 2017 года уголовное дело было направлено в суд. В январе 2019 года прокуратура утвердила обвинительное заключение. За юношу вступились мэр Новосибирска Анатолий Локоть, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, депутат Горсовета Наталья Пинус и значительная часть представителей новосибирской общественности.

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