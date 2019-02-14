«ВКонтакте» заявила, что пароли администраторов в безопасности после взлома

Москва, , 20:56 — REGNUM Администрация «ВКонтакте» прокомментировала ситуацию с массовым распространением вирусных сообщений в сообществах и на страницах пользователей социальной сети.

«В некоторых сообществах появились нежелательные публикации: переход по ссылке приводил к распространению новых записей с ней», — сообщается в официальном сообществе «Команда ВКонтакте».

Отмечается, что в настоящее время «ситуация под контролем». Администрация также подчёркивает, что сами сообщества не были взломаны, «пароли их администраторов в безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, вечером 14 февраля во «ВКонтакте» распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.

При нажатии на ссылку аналогичный пост появлялся на стене у пользователя, а также во всех сообществах, администратором которых он является. Таким образом, вредоносные сообщения начали стремительно распространяться.

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