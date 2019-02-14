Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Сеть ресторанов «Тануки» извинилась за неуместную рекламу

Общество

«Чувство меры покинуло нас»

Москва, 14 февраля 2019, 18:05 — REGNUM  Сеть рестораном японской кухни «Тануки» принесла извинения за неуместную рекламу, которая вызвала крайнее неодобрение в социальных сетях. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 14 февраля, пресс-служба компании.

Ранее в сети интернет стали обсуждать рекламу «Тануки», размещенную также в интернете. На рекламной картинке изображены две девушки с разными фигурами. Фотография более крупной модели была подписано следующих образом: «После похода в го-го пиццу», а вот вторая девушка, по задумке авторов рекламы, якобы питалась в «Тануки» и обладает ярко выраженной худобой.

Однако пользователям социальных сетей данная реклама не понравилась и большинство из них обвинили ресторанную сеть в глумлении над людьми более крупных размеров.

Также пользователи указали, что крупная модель на фото — это модель plus-size Уитни Тор, которая набрала вес из-за заболевания.

Сейчас скандальная реклама уже удалена, а администрация «Тануки» приносит свои извинения.

«Мы приносим извинения за неуместный креатив. Признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас», — сказано в заявлении ресторанной сети.

Также представители «Тануки» уверяют, что совершенно не знали о болезни девушки, чью фотографию они использовали в рекламе.

Ряд пользователей отметил, что «Тануки» решила продолжить сомнительное наследние бренда Reebok.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское отделение компании Reebok запустило рекламную кампанию с грубым сексистским подтекстом, что вызвало широкий общественный резонанс.

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