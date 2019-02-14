Актёр Василий Лановой стал жертвой строгих правил авиакомпании «Победа»

Ростов-на-Дону, , 17:06 — REGNUM Народный артист СССР Василий Лановой попал в неприятную ситуацию перед концертом в Ростове-на-Дону. После успешного прохождения регистрации выяснилось, что кофр актёра по размерам не проходит как ручная кладь. В авиакомпании «Победа» Лановому предложили оплатить пошлину, но пока он пытался это сделать, регистрация на рейс закончилась, и воздушное судно отправилось в донскую столицу без него.

«Нам сказали, что в этой авиакомпании нельзя провозить кофр, а я всю жизнь с этим кофром езжу! Потом ещё один наш чемодан не подошёл по размерам. Нам сказали, что надо уплатить штраф. Мы ответили, что готовы это сделать, но нам обязательно нужно успеть на этот рейс, так как в Ростове у нас целых два концерта», — цитирует Ланового канал «Москва 24».

В результате Народный артист СССР приобрёл билет на рейс другой авиакомпании, чтобы успеть на концерт вовремя.

ИА REGNUM отмечает, что творческая встреча с Василием Лановым посвящена освобождению донской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Третий год артист со сцены конгресс-холла ДГТУ читает стихи, исполняет песни военных лет, делится воспоминаниями о Великой Отечественной.

Напомним, 16 января Василий Лановой отметил 85-летие. Российские телеканалы к юбилею всенародно любимого артиста подготовили ряд премьер, а также художественных фильмов с его участием.