«Идти только на мороз» — многодетную мать-одиночку выгоняют из общежития

Москва, , 16:23 — REGNUM Выселенные судом жильцы бывшего строительного общежития на юго-востоке Москвы держат оборону в своих комнатах, потому что идти им некуда. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте узнал, почему семьи с детьми буквально выгоняют на улицу, отбирая единственное жильё, не предоставив ничего взамен.

14 февраля жильцам дома №17 по улице Ставропольской планировали отключить отопление, свет и воду. С утра десятки людей дежурили во дворе, поджидая «неприятеля». Но он так и не прибыл. Жители дома считают, что отключать коммуникации не стали из-за публикаций в СМИ. Впрочем, процедуру эту не отменили, а перенесли, по слухам из «вражеского» лагеря, на 18 февраля.

Местная жительница Елена Чернецкая — многодетная мать, которая без мужа воспитывает 4 детей. В доме 17 на улице Ставропольской проживает с 1994 года. Раньше она работала маляром в тресте, которому принадлежало общежитие, за что и получила 3 комнаты для себя и детей.

«Идти нам некуда, только на мороз. Ехать в деревню к маме, где нет ни жилья, ни работы? Мне даже в земельном участке оказано. Я не получаю пособия, в детский сад детей, которые здесь живут, не принимают. И у всех, кто здесь живёт, такая же ситуация. Все с детьми. Дети наши здесь с самого рождения живут. Куда им идти? Тут люди живут с 1984 года, другой недвижимости нет», — рассказала женщина корреспонденту ИА REGNUM.

В такую ситуацию жильцы попали не по своей вине. Общежитие было на балансе строительной организации, которую в последствии признали банкротом. С этого и начались проблемы жильцов.

«Дом принадлежал тресту «ЦентрТрансСтрой», который раньше относился к министерству транспортного строительства СССР, затем его приватизировали. Среди прочего имущества был и дом на Ставропольской, 17. В 2005 году все жилые дома треста, кроме нашего общежития, передали в муниципальную собственность. В 2006 году вышло распоряжение о передаче всех общежитий, которые в собственности предприятий, в собственность Москвы. Наш дом тоже был в списке. Почему наш дом не передали, мы не знаем, он так и остался на балансе этого треста. По слухам, в 2010 году был разработан план о переделке дома под квартиры и весь проект был согласован с Москвой. Трест планировал сперва перестроить здание, а потом передать его в муниципальную собственность», — рассказала Чернецкая.

По словам местной жительницы, в 2010 году умер управляющий «ЦентрТрансСтроя» и сменилось руководство. После этого состоялась процедура банкротства предприятия, однако в конкурсной документации дом не фигурировал. По закону, если на балансе предприятия-банкрота есть жилые дома, они переводятся в муниципальную собственность. Но этого не произошло, ведь общежитие не включили в перечень имущества.

В итоге дом перешёл одному из подведомственных Росимуществу ФГУПов, его помещения якобы перевели в нежилые, а жильцов стали выселять через суд.

«Сейчас уже есть порядка 50 таких судебных решений о принудительном выселении. В доме у нас осталось около 240 человек», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Чернецкая.

В последствии объект передали образовательному учреждению.

«Они также пытались выселять нас через суд под видом того, что хотят расселить в общежитии иностранных студентов. Потом решили пойти по другому пути и признать здание аварийным. Ориентировочно 15 сентября 2018 года состоялся суд, который постановил выселить всех жильцов в связи с тем, что дом опасен для проживания. 18 сентября приехали судебные приставы, но выселить нас не смогли. С тех пор в ежедневном режиме держим оборону», — рассказала многодетная мать, добавив, что среди жильцов ходят слухи, якобы дом давно облюбовали коммерческие структуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 февраля должно было состояться отключение коммунальных услуг в общежитии по адресу Ставропольская, 17 на юго-востоке Москвы.

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