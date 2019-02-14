Pew: Семь фактов о браке в США

Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Как сейчас выглядит брак в США, сообщает 13 февраля на своем сайте исследовательский центр Pew.

1. Половина американцев в возрасте 18 лет и старше были женаты в 2017 году — доля, которая оставалась относительно стабильной в последние годы, но снизилась на 8 процентных пунктов с 1990 года. Одним из факторов, определяющих это изменение, является то, что американцы дольше остаются холостыми. По данным Бюро переписи населения США, средний возраст вступления в первый брак достиг рекордно высокого уровня: 30 лет для мужчин и 28 лет для женщин в 2018 году.

Одновременно поднялся уровень разводов среди пожилых американцев — в 2015 году на каждую 1000 состоящих в браке взрослых (50 лет и старше) пар приходилось 10 разводов — по сравнению с пятью в 1990 году. Среди лиц в возрасте 65 лет и старше с 1990 года число разводов увеличилось примерно втрое.

2. Любовь возглавляет список причин для женитьбы жителей США. Вместе с тем, по данным опроса 2017 года, хорошо зарабатывать оказалось особенно важным для мужчин, чтобы быть хорошим мужем.

3. Число взрослых американцев, совместно проживающих с партнером, растет. В дополнение к половине взрослых людей в США, которые были женаты, 7% жили совместно в 2016 году. Число американцев, живущих вместе без брака, достигло около 18 миллионов в 2016 году, что на 29% больше, чем в 2007-м. Чаще всего такая форма отношений встречается в возрасте меньше 35 лет (примерно половина всех случаев), но также быстро распространяется среди граждан от 50.

4. Повторный брак на подъеме. В 2013 году 23% женатых людей состояли в браке ранее — по сравнению с 13% в 1960 году.

5. В 2015 году каждый шестой молодожен (17%) женился на женщине другой расы или национальности. Это отражает устойчивый рост числа смешанных браков с 1967 года, когда только 3% молодоженов были женаты, согласно анализу Pew Research Center 2017 года.

6. Поддержка легализации однополых браков выросла за последние 10 лет. В 2007 году американцы выступили против легализации однополых браков с отрывом от 54% против 37%. В 2017 году больше сторонников (62%), чем противников (32%).

Опросы, проведенные Gallup, показали, что около одного из десяти ЛГБТ-американцев состояли в браке с партнером того же пола в 2017 году. Сейчас большинство (61%) однополых пар, живущих вместе, состоят в браке.

7. Около четырех из десяти американцев, которые вступили в брак с 2010 года (39%), имеют супруга, который находится в другой религиозной группе, по сравнению с только 19% из тех, кто женился до 1960-го, согласно опросу Pew Research Center 2014 года. Что же до политики, опрос исследовательского центра Pew 2016 года обнаружил, что 77% республиканцев и демократов, которые были женаты или жили с партнером, заявили, что их супруг или партнер принадлежит к той же партии.