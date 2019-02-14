Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM Возвращение Краснознамённой группы с Орденом Ленина жителям Екатеринбурга — это справедливое решение. Об этом заявил координатор свердловского отделения «Сути времени» Алексей Банников корреспонденту ИА REGNUM.

Варварски снесённый в 2013 году памятник вернут городу в прежнем виде на прежнем месте, пообещал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Решение вернуть Краснознамённую группу справедливо как с исторической, так и с общественной точки зрения», — считает Банников.

По мнению общественника, если новая команда в мэрии Екатеринбурга сделает шаг вперёд городскому сообществу и действительно вернёт памятник, это оценят положительно.

«За восстановление монумента долго боролись ветеранские и общественные организации. Вернуть «Краснознамёнку» просили наши именитые земляки, которые подписали открытое письмо. А по данным социологического исследования, 72% жителей — за восстановление памятника», — заявил Банников.

Напомним, авангардная архитектурная композиция — Краснознамённая группа с Орденом Ленина — была подарена Екатеринбургу (тогда — Свердловску) в 1974 году за революционный, трудовой и военный подвиг жителей города в XX веке. Памятник варварски снесли в ночь с 26 на 27 января 2013 года. За возвращение памятника активно боролись известные жители Екатеринбурга, подписавшие открытое письмо с просьбой к губернатору региона. Вернуть памятник активно призывали в общественном движении «Суть времени».

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